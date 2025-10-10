Entre Ríos lanzó la campaña arrocera 2025/26 con fuerte respaldo al sector productivo

Fue en el campo semillero de la Asociación Plantadores de Arroz (APA), en Colonia La Perla, departamento San Salvador y reunió a productores, representantes de molinos y autoridades locales, quienes participaron de dinámicas a campo y exhibición de maquinaria.

Durante el acto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc Hó, transmitió el mensaje del gobernador, subrayando el valor estratégico del agro para la provincia: «Este gobierno tiene muy en claro que el campo es la palanca fundamental para el desarrollo de nuestra provincia», afirmó y enumeró algunas de las medidas implementadas. Entre ellas, la reducción tributaria como la baja de impuestos en términos reales del Inmobiliario Rural, eliminación de más de 100 tasas y reducción de alícuotas de Ingresos Brutos y del Impuesto al Sello en la compra de maquinaria. Por otro lado, destacó la disminución de la tarifa eléctrica arrocera; reduciendo el costo fijo al 10% durante los meses sin riego, con un esfuerzo provincial superior a los 2 mil millones de pesos para garantizar condiciones competitivas a los productores.

Asimismo, resaltó las inversiones en infraestructura rural y portuaria, como los trabajos en caminos rurales, mejoras en el puerto de Concepción del Uruguay y la inclusión del brazo del Paraná Guazú en el dragado de la Hidrovía, que permitirá alcanzar 34 pies de calado y beneficiará a los puertos entrerrianos, especialmente el de Ibicuy.

«Estas acciones son parte de una visión de provincia que apuesta a producir más, generar empleo genuino y aprovechar el potencial exportador de nuestros sectores agroindustriales», concluyó Boc Hó. El encuentro consolidó el trabajo conjunto entre el sector público y privado, reafirmando la importancia del arroz como motor productivo y social del centro norte entrerriano.