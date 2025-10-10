Colón: Automóvil sufrió un principio de incendio

Este viernes, alrededor de las 16:25, personal de Bomberos Voluntarios acudió a un incendio de vehículo en Piamonte 76, entre San Martín y Bolívar, de Colón.

Al lugar se desplazaron los móviles N°20 y N°36, constatándose que el foco ígneo se desarrollaba en la parte delantera de un automóvil Fiat Palio. El fuego fue rápidamente controlado y extinguido en su totalidad mediante el uso de una línea 25.

El personal trabajó con equipos autónomos y verificó el perímetro ante una posible pérdida de fluidos.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni heridos.

Bomberos Voluntarios de Colón

