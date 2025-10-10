Nuevo aumento del precio de los combustibles de Shell

Este viernes se observaron nuevos valores en las pizarras de las estaciones de servicio de Shell en la ciudad de Paraná. Cómo quedaron los nuevos valores.
En la madrugada de este viernes 10 de octubre, las estaciones de servicio Shell en la ciudad de Paraná aplicaron una nueva actualización en los valores de sus combustibles.
Los incrementos, según se pudo saber, oscilan entre 0,73% y 1,18%, según el tipo de producto, lo que representa la segunda suba del mes. El primer aumento que tuvo octubre fue el pasado 4.
Los precios Shell al 10 de octubre son los siguientes:
- Super: $1.610
- Vp NAFTA: $1.871
- Evolux: $1.646
- Vp diésel: $1.891
Esto representa un aumento del 1,13% para la nafta Súper, 0% para la V-Power Nafta, 0,73% en Evolux y 1,18% en V-Power Diesel.
Vale recordar que el último incremento se había registrado el pasado 4 de octubre, con los siguientes precios: Super $1.592; Vp NAFTA $1.872; Evolux $1.634 y VP diesel $1.869.
En ese momento, el ajuste llegaba a pocos días después de que el Gobierno nacional resolviera postergar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que debía aplicarse el 1° de octubre.
La decisión fue oficializada a través del Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, y pospone el incremento hasta el 1° de noviembre. (Elonce)