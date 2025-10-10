Buscan a entrerriano desaparecido: tiene 49 años y hacía traslado de personas

La Dirección General de Delitos Urbanos (DGDU) de San Salvador emitió un pedido de localización para dar con el paradero de Martín Sebastián Palacios, de 49 años, quien fue visto por última vez el miércoles 8 de octubre, alrededor de las 00:00 horas.

Según informaron las autoridades, el hombre se desplazaba en un automóvil Toyota Corolla color blanco, con techo negro, dominio AH083RB, y realizaba tareas de traslado de personal ejecutivo al momento de su desaparición, se pudo saber.

Concretamente, el hombre salió desde Buenos Aires con destino a la terminal de ómnibus de Concordia, donde debía recoger a un pasajero, pero desde ese día no volvió a comunicarse con su entorno, y no se tiene registro de su llegada a la ciudad entrerriana.

De acuerdo con los primeros datos, Palacios podría haber ingresado a la localidad de General Campos, aunque hasta el momento no se registraron nuevos indicios sobre su ubicación.

La Policía solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al número gratuito 101, al teléfono 4910073, o acercarse a la comisaría más cercana.

EntreRíosYA