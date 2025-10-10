Autovía Artigas: Hermanos fueron detenidos por extorción a vecino de Gualeguaychú. Investigan posible red más amplia

Un hombre de 37 años y su hermana de 32, fueron detenidos el jueves por la tarde en el kilómetro 1 de la Ruta Nacional 14 luego de ser denunciados por una extorsión a un hombre de Gualeguaychú. Se investiga si son parte de una red más amplia, dedicada a este tipo de delitos.
Un amplio procedimiento se realizó en la tarde del jueves, en un parador de la localidad de Ceibas, en donde se detuvo a una pareja de hermanos oriundos de San Isidro, que habían llegado hasta el lugar para recibir el pago de una extorsión del cual había sido víctima una persona de Gualeguaychú.
El caso ya había sido denunciado por la víctima, que puso en conocimiento a las autoridades de que estaba siendo extorsionado. Según se pudo conocer, los extorsionadores simulaban ser funcionarios de una autoridad pública e inventaban una causa en la que la víctima era el involucrado, y para evitar que esa causa prosperara o se revelara información sensible para la víctima, le exigían el pago de un monto de dinero.
Fue así que desde la Justicia de Gualeguaychú se le dio participación a la Prefectura para que realizara la investigación, el seguimiento y la detención que se concretó en la tarde del jueves. Los funcionarios esperaron el arribo de los extorsionadores cuando se estaba por producir la transacción, y fueron aprehendidos.
Los hermanos viajaron desde Buenos Aires a bordo de un Peugeot 308, que fue secuestrado y llevado a Gualeguaychú junto a los dos detenidos, que quedaron alojados en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar. Este sábado serán indagados por el fiscal Lucas Pascual y posteriormente será materia del juez de Garantías, Ignacio Telenta, definir la situación procesal de ambos.
Para los investigadores, esta pareja de hermanos son parte de una red o banda de extorsionadores más amplia, que contactaban a sus víctimas a través de información que las víctimas vuelcan en internet por diferentes actividades y ello es utilizado para luego intimidar, amenazar y extorsionar. (ElArgentino)