El entrerriano Franco Riva ganó en el Turismo Carretera 2000 en Paraná

Este sábado la actividad del Autódromo Ciudad de Paraná contó con una extensa cantidad de competencias. Entre ellas estuvo el Turismo Carretera 2000, que desarrolló la primera de sus dos finales de este fin de semana.

En ese marco, el gualeguaychuense Franco Riva partió como líder luego de clasificar en el segundo puesto por detrás de Facundo Ardusso debido al sistema de recargo para los ocho primeros del torneo que ordena el reglamento. En pista, el piloto entrerriano fue insuperable y conservó el primer lugar hasta el final, dejando su Chevrolet Cruze por delante de los Honda Civic de Brian Quevedo y Facundo Ardusso.

Esta carrera se enmarcó en la novena fecha del certamen y otorgó la primera victoria a Riva dentro de la categoría. Esta es la cuarta fecha consecutiva en la que participa el gualeguaychuense, que se sumó a la categoría en la sexta jornada del torneo.

La victoria de Riva llegó luego de 14 minutos, 52 segundos y 785 milésimas en la carrera que se extendió por 10 vueltas en el circuito ubicado en Sauce Montrull.

Esto no es todo. El Turismo Carretera 2000 disputará su segunda final de esta fecha a partir de las 11.30 del domingo. Esa carrera se extenderá por 20 vueltas o un tiempo máximo de 30 minutos. La grilla de largada se ordenará de acuerdo a los resultados de la carrera de este sábado, en tanto que los cinco pilotos que cargan lastre contarán con la mitad de kilos que llevaron este sábado.