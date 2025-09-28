Buscan a un joven de 22 años que se habría arrojado al río Uruguay

Pablo Javier Acosta, de 22 años, fue visto por última vez el viernes, cuando se arrojó al agua tras una discusión. Prefectura y Policía trabajan en su localización en Concordia.

Un operativo de búsqueda se lleva a cabo en las aguas del río Uruguay, a la altura del ex Frigorífico Yuquerí, donde un joven identificado como Pablo Javier Acosta de 22 años desapareció el viernes pasado, luego de arrojarse al agua.

El procedimiento está siendo realizado por el personal de la Prefectura Naval Concordia, encabezado por el prefecto Jorge Ribinski, en conjunto con la Policía de Entre Ríos y bajo la supervisión del fiscal en turno, José Arias.

El joven, residente del barrio Benito Legerén, fue visto por última vez en estado de ebriedad y frecuentando la costa del río, un lugar que solía visitar habitualmente.

Tras una discusión familiar, Acosta decidió arrojarse al agua, lo que originó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad. La familia, preocupada por la situación, alertó a las autoridades inmediatamente.

A raíz de la desaparición, se desplegó un intenso operativo de rescate en la zona del ex Frigorífico Yuquerí, donde se cree que el joven se habría lanzado al río.

La Prefectura Naval Concordia y la Policía de Entre Ríos están trabajando de manera coordinada con embarcaciones y equipos de rescate acuático para intentar localizar a Acosta lo antes posible.