Se anuncia un viernes nublado y el fin de semana podrían llegar las lluvias a la región

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un cese temporal de las jornadas primaverales en la región, dando lugar a días con cielo mayormente nublado y con posibles precipitaciones.

Para este viernes se anuncia una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados, algo más caluroso que lo registrado este jueves. Se espera un día con cielo parcialmente nublado y mayormente nublado a lo largo de la jornada.

Para el sábado aumentan las posibilidades de lluvias: durante la madrugada y la mañana podría haber tormentas fuertes y hacia la tarde, con menor probabilidad, tormentas aisladas, según el pronóstico.

La mínima en Paraná sería de 15 grados y la máxima de 21 grados durante el sábado, disipándose la posibilidad de precipitaciones hacia la noche.

Para el domingo se prevé una jornada soleada aunque fresca: ese día la mínima podría caer hasta los 9 grados.