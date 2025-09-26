Se anuncia un viernes nublado y el fin de semana podrían llegar las lluvias a la región

Las temperaturas se mantendrían en niveles similares pero hay pronóstico de posible mal tiempo. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un cese temporal de las jornadas primaverales en la región, dando lugar a días con cielo mayormente nublado y con posibles precipitaciones.
Para este viernes se anuncia una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados, algo más caluroso que lo registrado este jueves. Se espera un día con cielo parcialmente nublado y mayormente nublado a lo largo de la jornada.
Para el sábado aumentan las posibilidades de lluvias: durante la madrugada y la mañana podría haber tormentas fuertes y hacia la tarde, con menor probabilidad, tormentas aisladas, según el pronóstico.
La mínima en Paraná sería de 15 grados y la máxima de 21 grados durante el sábado, disipándose la posibilidad de precipitaciones hacia la noche.
Para el domingo se prevé una jornada soleada aunque fresca: ese día la mínima podría caer hasta los 9 grados. Ahora