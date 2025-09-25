Gualeguaychú: Acusan que el intendente ordenó que saquen por la fuerza al referente de ATE de las instalaciones de Obras Públicas

Este jueves por la mañana, personal policial y de la agencia de seguridad sacaron al referente de ATE, Alberto Mendoza de las instalaciones de Obras Públicas.

Desde el viernes, el gremio mantiene asambleas permanentes en el lugar de trabajo debido a reclamos por ropa de trabajo y mejoras salariales.

En medio del conflicto, comenzó una cruzada mediática entre el Municipio y ATE. Lo que generó que la problemática se recrudeciera mucho más.

En tanto, comenzó a circular un vídeo que da cuenta de la situación que se vivió esta mañana en Obras Públicas, se puede observar cómo Alberto Mendoza es echado por personal policial y de la agencia de seguridad, mientras sostiene las manos en alto con su celular. Alrededor, los trabajadores filman con su celular la escena. De fondo, se escucha una voz que advierte que “ahora lo único que falta es que lo lastimen”. Ahora

