Sancionaron a un agente penitenciario por dormirse durante guardias en la cárcel

Un cabo Primero del Servicio Penitenciario de Entre Ríos recibió un castigo administrativo por haberse quedado dormido en dos ocasiones durante su horario de trabajo en su puesto de guardia. La suspensión por 29 días se debe a que las autoridades consideraron “falta grave” la conducta.

Según consta en el decreto que firmaron el gobernador Rogelio Frigerio y su ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, el cabo cometió “una falta administrativa grave” y una “transgresión a los deberes de los agentes penitenciarios, por “haber sido encontrado dormido en el puesto N° 4, en dos ocasiones distintas en fecha 9 de febrero y 20 de febrero de 2025”.

El decreto no precisa en qué unidad penal de la provincia se produjo la falta. El agente, de apellido Magot, está domiciliado en el departamento Uruguay.

El texto publicado este miércoles en el Boletín Oficial le aplica la sanción de 29 días de suspensión desde la fecha del decreto (1º de septiembre).

“Todo castigo debe tener una causa y ser impuesto en proporción a la naturaleza y gravedad de la falta cometida”, fundamenta el decreto de sanción. Ahora