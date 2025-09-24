Autovía Artigas: Una camioneta despistó esta madrugada. No hubo lesionados

En la madrugada de este miércoles se produjo un siniestro vial en Autovía 14, Km 332, en la intersección con la Avenida 25 de Mayo, en la ciudad de Chajarí.

En dicho lugar se constata el despiste de una camioneta Volkswagen, modelo Amarok, color azul, conducido por un hombre de 30 años, domiciliado en Balvanera, Buenos Aires, acompañado por otro hombre de 56 años, de nacionalidad China, y viajaban en dirección sur a norte.

Como consecuencia del vuelco no hubo personas lesionados, y el rodado quedó en la banquina. Aguardando la grúa del seguro. TalCual

