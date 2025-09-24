Horror: encontraron muertas a las tres jóvenes desaparecidas

La búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres mujeres vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca, dio un macabro giro.

La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense halló tres cadáveres descuartizados de mujeres jóvenes en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona y a más de 30 kilómetros de distancia de donde las mujeres fueron vistas por última vez.

La casa era ocupada por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina, aseguraron fuentes policiales a Infobae. Allí, se hallaron rastros de sangre.

Brenda del Castillo y Morena Verdi Brenda del Castillo y Morena Verdi

Por lo pronto, la identidad de los cuerpos hallados -y si corresponden a las mujeres desaparecidas- no trascendió.

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada; la pareja encontrada en el allanamiento se habría encargado de limpiar el lugar.

La nueva hipótesis del caso, según indicaron fuentes policiales a Infobae, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15. El caso, por el momento, es investigado por el fiscal Gastón Dupláa, con asiento en La Matanza, jurisdicción donde las mujeres fueron vistas por última vez.

La zona de Villa Vatteone, Florencia Varela, donde se encontraron los cadáveres La zona de Villa Vatteone, Florencia Varela, donde se encontraron los cadáveres

Antonio, abuelo de Morena Verdi, aseguró en declaraciones televisivas, a la espera de la identificación de los cuerpos:

“Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Yo me quedo acá, tampoco quiero recibir una muy mala noticia. Eran las 4 de la mañana y estaba arrodillado en la cama. Lo único que pedía era que aparezcan las nenas. No sé en qué andaban. Yo tengo 30 años, no dispongo de decirte a mi hijo a mis nietos en qué andan o de qué trabajan. Morena siempre me decía que trabajaba de camarera”.

Un vecino de la casa allanada completó: “Es una casa grande y tiene patio, no es un aguantadero. Más que nada vengo a dar la cara porque este es un lugar tranquilo. Estamos todos consternados. Es como que ustedes mañana salgan a la vereda y se encuentran con una escena como esta”.

La desaparición y el reclamo de justicia

El martes último, familiares y vecinos de las jóvenes desaparecidas se reunieron para manifestarse en la rotonda de La Tablada, en el cruce de Monseñor Bufano y Crovara, el mismo punto donde fueron vistas por última vez, para exigir su hallazgo.

Norma, la madrina de Lara, la menor de las tres, dialogó con LN+ durante la manifestación. “Si está, que vuelva, si puede volver, que vuelva. Si la tienen secuestrada que la devuelvan. Me puedo esperar lo peor de este mundo, de este país. Nos vamos a quedar hasta que aparezcan las tres chicas. Hoy, mañana, pasado”, aseveró.

El reclamo de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desaparecidas en La Matanza El reclamo de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desaparecidas en La Matanza

“Hay muchas versiones. Muchas cosas se dicen, algunas verdades, otras mentiras. Más allá de lo que hayan hecho las chicas, si eran prostitutas o lo que sea, me pongo en el lugar de hermana, de prima, y no tengo palabras para decir lo que sentimos nosotros que somos de acá, que las vemos siempre”, finalizó Norma.

Por lo pronto, fuentes judiciales estiman que el control de la investigación podría pasar a manos de una fiscalía de Florencio Varela, la posible zona donde se cometió el crimen. Sin embargo, altos funcionarios en la jurisdicción de Quilmes consultado por este medio aseguraron no tener información al respecto.

Infobae