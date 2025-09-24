El gobierno entrerriano bajó Ingresos Brutos a los polleros

“Vamos a reducir un tercio la alícuota de Ingresos Brutos y enviaremos a la Legislatura entrerriana un proyecto de ley para bajar a la mitad esa carga.

Nuestro objetivo es eliminar este impuesto distorsivo cuando logremos equilibrar las cuentas”, sostuvo el gobernador Rogelio Frigerio este martes al anunciar la desaceleración de la presión fiscal sobre la cadena avícola.

El gobernador remarcó que, pese al difícil contexto económico, la provincia seguirá apoyando al sector productivo: “Cada empresario que decide invertir hoy en Entre Ríos nos da fuerza para dejar de ser la hermana pobre de la región centro”, manifestó.

En concreto y me manera inmediata, la industria del pollo y el huevo de Entre Ríos pagarán un tercio menos en concept del impuesto a los Ingresos Brutos. Por lo demás, habrá que esperar que avance la iniciativa legislativa.

Las novedades se conocieron poco después que el mandatario efectivice la adhesión de la empresa Alimentos Sagemüller al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones.

Sucedió en el Parque Industrial de la ciudad de Seguí, donde también subrayó que ya son 52 las empresas que se sumaron al Régimen, con más de 150.000 millones de pesos en inversiones y 1.000 nuevos empleos en el sector industrial de Entre Ríos.