Causa por abuso sexual agravado: Nuevo juicio por jurados en Concepción del Uruguay

Tras seleccionarse hoy a los miembros del jurado popular, que recibieron las instrucciones preliminares, comenzará mañana, a partir de las 9, un nuevo juicio por jurados en la ciudad de Concepción del Uruguay.

El debate se extenderá hasta el viernes próximo en la sala de audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones, en el marco del legajo “DC.E.N. S/ Abuso sexual con acceso carnal agravado”.

Por tratarse la denuncia de presuntos delitos contra la integridad sexual, las audiencias se realizarán a puertas cerradas.

El juez técnico será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal María de los Ángeles Becker. Por su parte, el abogado José Ostolaza asistirá al imputado, que llega al juicio en libertad.

Será el centésimo cuadragésimo tercer juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.