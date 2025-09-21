Caseros: Colisión entre un auto y una moto dejó un lesionado

De acuerdo a lo averiguado por Génesis24 de fuentes oficiales, en horas de la tarde-noche de este sábado, siendo aproximadamente las 19.15, se produjo un siniestro vial en nuestra localidad de Caseros, el cual dejó una persona lesionada.

Según pudo confirmar este medio, el mismo ocurrió en calle 23, entre 6 y 8, y fue protagonizado por un automóvil Ford Fiesta y una moto Honda, modelo Falcon.

Por razones que se tratan de establecer, en momentos en que el automóvil circulaba por calle 23 en dirección sur-norte, fue colisionado en el extremo trasero izquierdo por la motocicleta en cuestión, en la cual se conducían dos personas mayores de edad, resultando una de ellas con lesiones de carácter leves.

Además de personal policial de Comisaría Caseros, también intervino Tránsito Municipal, quienes hicieron efectiva un acta de infracción y la retención del motovehículo, por falta de documentación obligatoria. (Génesis24)

