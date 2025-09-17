Concepción del Uruguay: Falleció Alberto Fidel Armella «Tucu» (Q.E.P.D.)

FALLECIÓ EN CIUDAD EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SUS HIJOS: FABIANA ISABEL, JUAN ALBERTO, RUBEN ALFREDO, PABLO DARÍO, JULIANA MARÍA LUCIA, FLORENCIA DAIANA ARMELLA, SUS HIJOS POLÍTICOS: MARCELO LAIÑO, CLAUDIA ARMOA, SILVIA GONZÁLEZ, GLADYS PAÍS, SUS NIETOS: ANTONELA, MAYRA, SANTIAGO, FLORENCIA, EUGENIA, VIQUI, AUGUSTO, FLORENCIA, THIAGO, BENJA, EXEQUIEL, MILAGROS, SUS BISNIETOS, DEMÁS FAMILIARES Y AMIGOS, PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON CREMADOS, CASA DE DUELO CAROZZINI 612, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE TEL 3442-310046.-
