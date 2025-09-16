Entre Ríos sostiene ante la Corte su reclamo por los excedentes de Salto Grande

En un escrito firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, la provincia reafirmó su demanda por el cumplimiento del acuerdo firmado en 1998, que estableció la distribución de esos recursos.

Entre Ríos recibió más de 495 millones de dólares desde la firma del acuerdo, en 1998, aunque la mayor parte fue transferida hasta 2012. Desde ese año, el envío de fondos se redujo drásticamente por un cambio en la metodología aplicada por la Nación.

La reciente normativa nacional que restituye el sistema original de cálculo de precios, respalda la posición de la provincia y refuerza la decisión de mantener la causa. El gobierno provincial considera que estos fondos son claves para el desarrollo de Entre Ríos.