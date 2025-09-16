Básquet: las chicas de Rocamora iniciaron la pretemporada rumbo a la Liga Nacional

El plantel femenino de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay comenzó su pretemporada con miras a la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol. El equipo que conducirá Sabrina Scévola renovó a la mayoría de las jugadoras de la temporada pasada y sumó también caras nuevas.

Las Rojas, que vienen de coronarse campeonas de la Liga Provincial de Mayores con Lali González como entrenadora, tendrán nuevamente la experiencia de Antonella González y Nerea Schmidt, la continuidad de piezas clave como Paula Santini y Martina Schunk y de Juveniles destacadas, tales los casos de Florencia Losada y Taina Armocida.

En el rubro incorporaciones, se sumaron en carácter de préstamo las perimetrales Santina Cherot Magri y Manuela González, ambas provenientes del club Regatas Uruguay. Las dos jugadoras han compartido con Florencia Losada distintos procesos en los seleccionados nacionales U15 y U16 en los dos últimos años.

En estas dos primeras semanas de trabajo se priorizará la intensidad desde lo físico y cuestiones globales con pelota en cancha. Teniendo en cuenta que el certamen dará comienzo en el venidero mes de octubre, en los últimos 10 días se trabajará en toda la parte táctica y específica de básquet.

Vale recordar que Sabrina Scévola contará con Leonardo Domínguez e Irina Figueroa como asistentes, Luis Pésaro estará a cargo de la parte física y Paula Dabadía será la kinesióloga del grupo. Por el momento el cuerpo técnico no tiene planeados amistosos y, en caso de darse, será contra equipos de Intermedias masculinos del club.

El plantel

Bases: Antonella González y Santina Cherot Magri

Escoltas: Florencia Losada, Manuela González y Taina Armocida

Aleras: Paula Santini y Melanie Delsart Izaguirre

Ala pivotes: Nerea Schmidt, Renata Pidone, Avril Acuña y Morena Sarjanovich

Pivotes: Martina Schunk, Morena Lesik y Maite Cuenos Elizalde

Prensa Rocamora