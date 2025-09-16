¿Dónde voto?: Se publicó el padrón definitivo de electores

Podrá consultarse online con el DNI
La Cámara Nacional Electoral puso a disposición de la ciudadanía el padrón electoral definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre próximo.
Desde el día de la fecha se encuentra disponible la consulta online del listado completo de electores con la información relacionada con el lugar de votación para las elecciones legislativas.
Para realizar la consulta los ciudadanos deberán ingresar a https://www.padron.gob.ar/ y allí completar los datos que requiere, a saber número de DNI, género que figura en el documento y distrito electoral, completados estos datos la página arrojará como resultado el establecimiento de votación y su dirección, el ejemplar de DNI con el que figura, la mesa y el número de orden en que se encuentra inscripto el elector en el padrón.
Reclamos
En caso de que la información que resulta de la búsqueda en el padrón definitivo sea errónea o existiera alguna omisión, los electores podrá hacer el reclamo correspondiente hasta el 26 de septiembre próximo, en https://www.padron.gov.ar/cne_reclamos/, donde deberán completar los datos sobre los que solicitan revisión.
Capacitación e inscripción de autoridades de mesa
La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos informa que las designaciones para autoridades de mesa en el distrito Entre Ríos fueron emitidas el pasado 5 de septiembre y ya se encuentran en proceso de distribución por parte del Correo Argentino.
Aquellos ciudadanos que reciban la designación pueden inscribirse para realizar la capacitación de autoridades de mesa de manera presencial en https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/; por otra parte la capacitación online se encuentra disponible en https://capacitacionelectoral.gob.ar/.
Se recuerda que quienes cumplan esa función el día de la elección percibirán viáticos por la suma de $40.000 con un adicional de $40.000 para quienes realicen la capacitación oficial.
Finalmente, la Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos recuerda que se continúan recibiendo solicitudes de ciudadanos para el Registro de Postulantes para Autoridades de Mesa.
Los interesados deben inscribirse de manera presencial en la sede de la Secretaría Electoral Nacional, ubicada en calle Urquiza 840 de Paraná, en cualquier sucursal del Correo Argentino o en los puntos de correo habilitados en toda la provincia, donde se entrega el formulario correspondiente. También está disponible la inscripción online en https://www.padron.gov.ar/cne_autoridad/, seleccionando la provincia de Entre Ríos y completando el formulario.
