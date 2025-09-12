Concepción del Uruguay: Quejas y malestar por el deplorable estado de los baños de plaza Ramírez

La Plaza Ramírez, principal paseo público céntrico de la ciudad que recibe innumerable cantidad de transeúntes, entre ellos turistas que se ven sorprendidos con la belleza del lugar, tiene su lado oscuro y que para nada a una imagen agradable.

Se trata de los baños públicos que están emplazados sobre calle San Martín, casi frente al Centro Cívico, los que presentan un lamentable estado de deterioro y suciedad.

Los reclamos de quienes van a hacer uso de las instalaciones no faltan y los encargados son los que diariamente reciben las quejas, pero nada pueden hacer.

Sanitarios y piletas rotas, falta de luz, caños pinchados con pérdidas de agua, azulejos salidos, olores nauseabundos y pisos llenos de agua, son sin duda una postal que para nada le hace bien a La Histórica.

“No se puede usar. Da asco entrar ahí y nadie parece darse cuenta”, dijo un hombre al salir, pero nadie pudo dar respuesta.

Según se pudo saber, los encargados ya dieron aviso y solicitaron los elementos para las respectivas reparaciones, como reemplazo de inodoros, cañerías y grifería, entre otras cosas, pero no tienen respuesta.

Mientras tanto se hacen malabares para mantener este lugar, lo más utilizable posible, pero a esto se debe sumar la “participación” de los inadaptados de siempre, que al desastre existente, le agregan sus conductas anti sociales, como lo son el hacer sus necesidades en el piso, ensuciar paredes y orinar fuera de los mingitorios.

Sería importante que las autoridades den la solución al serio problema y que mantengan el lugar en condiciones y vigilado, para que los paseantes tengan instalaciones acordes a lo que Plaza Ramírez representa y merece.

Crédito: 03442

