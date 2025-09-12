Caseros: Bicicleteada y Festejo del Día del Niño

Este viernes 12 de septiembre desde las 14:00 horas en la explanada del Centro Cultural “Margarita Thea” celebraremos el mes de la Primavera y el Día del Niño.

El festejo contará con el show de “El Circo de Finito y Panambí”, un espectáculo de payasos para todo público, donde pondrán en escena diferentes rutinas circenses y mucho humor.

Además, invitamos a las familias a decorar sus bicicletas, triciclos, monopatines, camicletas, patapatas, etc., y a asistir disfrazados para realizar la tradicional Bicicleteada Familiar de Primavera por el predio del ex Ferrocarril y las calles de la localidad.

También habrá maquillaje artístico, regalos, sorteos, artesanos y emprendedores, buffet a cargo del Centro de Día “Hogar Nicolás Mugherli”.

