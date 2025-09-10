Segundo Encuentro Institucional de Seguridad en Santa Anita

El martes 9 de septiembre se desarrolló en la localidad de Santa Anita el Segundo Encuentro Institucional de Seguridad, con la participación del jefe y subjefe Departamental Uruguay, intendentes, presidentes de Comunas y responsables de comisarías del Departamento Uruguay.

La jornada estuvo centrada en la problemática del narcomenudeo en la zona. En este marco, el jefe de la División de Toxicología, Albano Sánchez, junto al subjefe, expusieron sobre el alcance de la Ley de Narcomenudeo y brindaron detalles acerca de las acciones que se llevan adelante desde la Jefatura Departamental en las distintas comunidades.

Estos espacios tienen como propósito generar instancias de información y capacitación, promoviendo la coordinación entre las instituciones y consolidando estrategias conjuntas orientadas a reforzar la seguridad y el bienestar de los vecinos de toda la región.

Comparte esto: Twitter

Facebook

