Trágico accidente en la autovía 14: un camionero perdió la vida esta noche al chocar contra otro camión

Unos minutos antes de la medianoche, un chofer de camiones murió tras un choque en el kilómetro 51 de la ruta nacional 14.

Esta noche se produjo un siniestro vial entre los kilómetros 51 y 52 de la autopista Mesopotámica Ruta Nacional 14, a pocos metros de uno de los paradores de Gualeguaychú.

Según los datos relevados, uno de los camioneros murió en el choque por alcance con otro transporte, cuando ambos circulaban en sentido sur a norte, es decir, desde Buenos Aires a Entre Ríos.

Al lugar concurrieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú, junto a una ambulancia del Servicio de Emergencias Prehospitalarias 107 del Centenario, personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional y de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial junto a la comisaría Séptima de la Policía.

El tránsito se mantuvo abierto sobre el carril rápido, aunque se solicita transitar con precaución porque se están realizando pericias. R2820