Tiempo en Entre Ríos: alerta amarillo por lluvias y tormentas para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este miércoles continuarán las inestabilidades. Para mañana hay anuncio de chaparrones y tormentas de variada intensidad en todo el territorio provincial.

A partir del jueves comenzarían a mejorar las condiciones del tiempo, pero ello se debe a la llegada de un frente frío que se sentirá sobre todo desde el viernes.

Así estará el clima este miércoles

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 10 grados de mínima y 20 grados de máxima. Para este miércoles se anuncian chaparrones durante la madrugada y tormentas aisladas el resto del día.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 15 grados de mínima y 18 grados de máxima. En estas localidades se esperan tormentas fuertes y aisladas durante todo el miércoles.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 9 grados de mínima y 20 grados de máxima. Allí también se aguarda un día con posibilidad de tormentas aisladas y chaparrones. Ahora