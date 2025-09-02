Para la justicia nada se descarta en la causa de los cuerpos de bebés cambiados en hospital entrerriano

Habló el fiscal que entiende en la causa y aunque fue cauto, dejó claro que no se descarta «ninguna cuestión».
El fiscal José Costa realizó declaraciones a Canal 9, tras el grave caso detectado en el nosocomio local.
«Efectivamente, todo se recibió la semana pasada, nos comunican desde la Fiscalía de Feliciano que se estaba tomando una denuncia a los padres de esta criatura», comenzó señalando el funcionario judicial.
En ese contexto, aclaró que «si bien esa denuncia estaba siendo radicada en Feliciano, al haberse producido esta cuestión en Concordia, resultamos claramente competentes nosotros». En virtud de ello, acotó, «se tomaron las primeras medidas acá en esta ciudad, incluso se impuso el traslado del cuerpo con autorización de los padres».
Investigación
Costa agregó que la causa está en «investigación, se pidieron todos los antecedentes al hospital y se están recibiendo todos los informes al respecto».
Además, destacó que las autoridades del nosocomio «han puesto total disposición, nosotros obtuvimos toda la documentación respecto al bebé, y estamos en análisis de la prueba y la que podamos realizar en lo sucesivo».
En ese sentido, el fiscal remarcó que «no descartamos ninguna cuestión, estamos investigando y todavía es muy reciente como para determinar cuál fue el problema».
El caso
Vale recordar que en el cierre de agosto, el abogado querellante del caso brindó detalles a Diario Río Uruguay. En efecto, el doctor Nicolás Baldini, explicó que “la familia se dirigió hacia la unidad fiscal, desde donde les informaron que todavía el legajo de investigación penal que se estaba llevando a cabo en Feliciano no habría arribado a la ciudad”.
Tras el revuelo y la denuncia en la Policía de Feliciano, intervino la Fiscalía de esa localidad y luego la causa fue derivada a la Fiscalía de Concordia, ya que el parto y la internación de la beba tuvo lugar en el hospital Masvernat.
El abogado de la familia denunciante explicó que la beba de nombre Valentina vivió durante 13 días internada en el mencionado hospital y falleció el pasado miércoles, alrededor de las 5 de la mañana.
Al trasladarla hacia Feliciano para su velatorio, su mamá se percató que no se trataba de su beba. Tenía una pulsera con el nombre de Sara, el cuerpo estaba congelado y aún tenía el cordón umbilical.
DRU