Lanzan la convocatoria del 4º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

Podrán participar fotógrafos mayores de 18 años, nativos, oriundos de otros lugares del país y argentinos naturalizados, con una residencia mínima, continuada y permanente de dos años en la Provincia, a la fecha del llamado a concurso.

Las fotografías deberán participar en las siguientes secciones:

– Monocromas (Blanco y Negro): Obras en escala de grises, incluyendo aquellas viradas íntegramente en un solo color.

– Policromas (Color): Fotografías que contengan múltiples colores o sean modificadas por un virado parcial o añadido de color.

Las bases se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1d6StLcaGyCvyGCEF0oRtSfpjbt7WD3_t/view?usp=sharing.

Se comparte también un instructivo con información aclaratoria:

https://drive.google.com/file/d/1sL9DK3DfHOK7HSHFt1_QF2YU54t9fe5v/view.

Se otorgarán los siguientes premios adquisición:

Sección Blanco y Negro

– Primer Premio: $700.000

– Segundo Premio: $600.000

– Tercer Premio: $500.000

Sección Color

– Primer Premio: $700.000

– Segundo Premio: $600.000

– Tercer Premio: $500.000

Calendario

Recepción de obras: 1 de septiembre al 29 de septiembre.

Apertura de sobres: 9 de octubre.

Actuación del Jurado: del 10 al 20 de octubre.

Anuncio de obras seleccionadas: 24 de octubre.

Inauguración y entrega de premios: 6 de diciembre.