Extienden por todo el mes de septiembre la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio en Entre Ríos

El Ministerio de Salud de Entre Ríos instó a las embarazadas a vacunarse contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para proteger a los recién nacidos. Cabe señalar que este virus constituye una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas bajas en menores de un año, las cuales pueden derivar en hospitalizaciones y, en algunos casos, en complicaciones que requieren cuidados críticos.

La vacunación durante el embarazo permite que los anticuerpos generados por la madre se transmitan al bebé a través de la placenta y luego mediante la lactancia, brindándole protección durante los primeros seis meses de vida, etapa de mayor vulnerabilidad.

La decisión de extender la campaña se fundamenta en la evolución de la temporada de VSR, las condiciones climáticas actuales y los beneficios alcanzados con la cobertura de la vacuna. Con esta medida se busca asegurar el acceso equitativo a la inmunización y reducir internaciones y cuadros graves asociados a la infección.

Asimismo, desde la División Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Entre Ríos se aclaró que las dosis disponibles en el país recibieron una extensión de uso habilitante por el laboratorio productor (Pfizer) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).