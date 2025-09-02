Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO MIERCOLES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día miércoles 3 de septiembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
MAU
MAU Escuela N°48 «Recuerdo de Provincia». 3ª categoría. En reemplazo de Garay Rosana. Licencia Artículo 16 U hasta 10/9/25. Turno mañana 11:30 a 15:30 hs. 2º LLAMADO
Maestro de Ciclo jornada simple
Maestro de ciclo Escuela N° 6 Manuel Belgrano. 3ª categoría ARU Colonia Perfección. En reemplazo de DOMINGUEZ Nadia Licencia Artículo 12 A hasta 15/09/2025. 6º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 8 «Juan P. Pringles» 3ª categoría. Zona favorable- Villa Mantero. En reemplazo de GUIBAUD, Viviana Licencia Artículo 12 A hasta el 20/09/2025. 6º grado. Turno mañana, de 7:30 a 12:30 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo en Escuela N° 9 «Matías Zapiola». 2ª categoría. En reemplazo de AZCURRAIN Micaela. Licencia Artículo 16 U hasta 18/9/25. 3° grado. Turno mañana de 7 a 12 hs. Con hora NEP. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 11 “18 de Octubre”. 4ª categoría, NINA. Zona rural favorable. Ex Ruta Provincial N° 24, en reemplazo de GATTI María. Licencia Artículo 12 B hasta 27/09/2025. 4º grado. Turno mañana de 8:30 a 12:30 hs. 1º LLAMADO
Maestra de ciclo Escuela N° 36 Esteban Echeverría. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de FLORES Daiana Licencia Artículo 14 hasta 16/09/2025. 1º grado. Turno tarde, de 12. 30 hs a 17.30 horas.
Maestro de ciclo Escuela N° 86 “Corrientes”. 3° categoría. Zona favorable. En reemplazo de SALAYDA Marina Daiana. Licencia Artículo 16 U hasta el 01/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 7º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 88 «Buenos Aires». 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de RÍOS, María Rosana Licencia Artículo 16º U hasta el 30/09/25. 2º grado. Turno tarde, en el horario 12:10 a 17:10 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 88 «Buenos Aires». 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de DOMINGUEZ, Gimena. Licencia Artículo 16º U hasta el 17/09/25. 1º grado. Turno mañana, en el horario 07:00 a 12:00 hs. 1º LLAMADO
Maestra de ciclo Escuela N° 92 Tucumán. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de JAUREGUI, María Valeria Licencia Artículo 16 U hasta 9/9/2025. 1º grado. Turno tarde, de 13.10 hs a 18.10 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 93 «Santiago del Estero». 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de LESCANO, Roxana Licencia Artículo 9º hasta el 18/09/25. 3º grado. Turno tarde, en el horario 13:00 a 18:00 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 102 “Paula A. de Sarmiento”. 4ª categoría. En reemplazo de CLOTET, Casandra Licencia Artículo 12 A hasta 17/9/25. 3º y 4º grado. Turno mañana, de 7:00 a 12:00 hs. 5º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 109 «J. J. Millán». 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de MANCHULA María Gabriela Licencia Artículo 12º A hasta el 25/9/25. 4º grado. Turno tarde, de 13 hs. a 18 hs. 2º LLAMADO
MAESTRA NIVEL INICIAL
Maestra de Sección Escuela N° 92 «Tucumán». En reemplazo de ZAPATA Claudia Licencia Artículo 14 hasta el 30/09/2025. Sala de 5 años. Turno tarde. 1º LLAMADO
Maestra de Sección UENI N° 12 «Evita». En reemplazo de SCHEINER María Luz Licencia Artículo 12 C hasta el 07/09/25. Sala de 2 años. Turno mañana. 1º LLAMADO
Maestra de Sección de Nivel Inicial UENI N° 45 «Portal de Ilusiones». En reemplazo de SOLAN Valeria Licencia Artículo 12 A. Hasta el 12/09/25. Sala de 4 y 5 años. Turno tarde. 1º LLAMADO
Maestra de Sección Escuela N° 1 «Nicolás Avellaneda». En reemplazo de CAIRE Belén. Licencia Artículo 12 A hasta el 12/09/2025. Sala de 4 y 5 años. Turno mañana. 1º LLAMADO
MAESTRA ITINERANTE NIVEL INICIAL
Maestra Itinerante Escuela N° 85 «V. Montes». En reemplazo de REY Miriam. Licencia Artículo 12 A hasta el 16/09/2025. Sala de 3, 4 y 5 años. Turno mañana. 2º LLAMADO
Modalidad Especial
Técnico Auxiliar Psicopedagogo. Equipo Orientación Educativa, radio modalidad Jóvenes y Adultos/Secundaria. Cargo vacante por jubilación Pujol Rosana Resolución 003893/25. Turno rotativo. Toma diferida al 01/09/25. 3º LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACION FISICA
Maestro de Educación Física Escuela N° 4 “Benigno Teijeiro Martínez”. 1ª categoría. Zona urbana favorable. Comparte con Escuela Nº 5 Talita. En reemplazo de CANGIANI, Valeria Licencia Artículo 12 A hasta el 30/09/3025. Turno rotativo 1º LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACION TECNOLOGICA
Maestro de Educación Tecnológica Escuela N° 2 Juan José Viamonte. 1ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de BONIN Claudia Isabel Licencia Artículo 12 C hasta 11/09/2025. Turno tarde.
Maestro de Educación Agropecuaria
Maestro de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 «San Luis». 3ª categoría. Zona favorable. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Artículo 12 C hasta el 21/09/25, de 11:25 a 15:30 hs.
LLAMADO A CONCURSO ESCUELA NINA Nº 93: ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO
SEGUNDO CICLO (6to grado)
– 8 hs Cátedras “Acompañamiento al Estudio en las áreas de Lengua y Ciencias Sociales”.
– 8 hs Cátedras “Acompañamiento al Estudio en las áreas de Matemática y Cs. Naturales
Retiro de bases: los interesados deberán solicitar las bases en el establecimiento educativo, sito Alberdi 1166, los días 03/09 al 05/09 de 8:00 a 14:00 hs.
Presentación del Proyecto Pedagógico: 08/09 y 10/09: en formato papel, según las bases, presentar en el edificio escolar sito en Alberdi 1166 (Se ingresa por el portón de San Martín) de 08:00 a 15:00 hs.
Defensa: 15/09, lugar a confirmar. Estar atento a la página web Uruguay concursos para su posterior publicación.