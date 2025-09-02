Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, recuperan bicicleta y celular denunciados como robados

Según pudo saber Génesis24, un allanamiento realizado por División de Investigaciones de la policía local, resultó positivo y permitió recuperar una bicicleta y un teléfono celular que habían sido denunciados como sustraídos.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de calle 11 del Norte, donde reside un adolescente de 15 años. En el lugar, la policía notificó a la pareja del menor, una joven de 19 años.

Durante la requisa, se encontraron los elementos buscados: una bicicleta todo terreno, de color blanco, y un teléfono celular marca Motorola E22. Ambos habían sido denunciados como robados a dos menores de edad.

Además de los elementos sustraídos, los efectivos incautaron una campera, un pantalón de gimnasia, un cuello tipo polar, un par de zapatillas negras y dos cartuchos de munición.

El adolescente, principal sospechoso, fue identificado y queda supeditado a la causa. La investigación continúa en curso en conocimiento de la fiscalía interviniente.

