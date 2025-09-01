Concepción del Uruguay: Delincuente acordó qué pena cumplir por intento de asalto

La semana pasada, en la sala de audiencia de la Cámara Penal de Concepción del Uruguay, presidido por el vocal, doctor Nicolas Gazali, se condenó en juicio abreviado a un sujeto acusado de un intento asalto a dueños de un comercio.

Se trata de Iván Ezequiel Vega, quien fuera representado por la Defensa Oficial, ejercida por la doctora Valeria Irel, en causa que llevara adelante la Fiscal Auxiliar Nº 1, Dra. Lucía Bourlot.

A Vega se lo acusó tras el hecho ocurrido el 19 de abril del corriente año, cerca de las 20 horas en 12 de Octubre al 1800, cuando, cuando un matrimonio, dueño de una Ferretería, se disponía al cierre y fue sorprendido por este personaje que tomó por detrás al hombre y comenzó un forcejeo al tiempo que intentó manotear a la mujer, instante que irrumpió el hijo de las víctimas y salió en defensa de sus padres, causándole lesiones a la mujer.

El ladrón continuó su lucha con el joven, sacando una tijera de entre sus ropas, pero finalmente fue reducido por éste con la ayuda de ocasionales transeúntes y detenido finalmente por la Policía.

Tras la Instrucción Penal Preparatoria, las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado con la imposición de una pena de cumplimiento efectivo, por el delito de “Robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa”, acordando 4 años más accesorias legales, lo que fue homologado por el juez interviniente, que además lo declaró reincidente. (03442)

Comparte esto: Twitter

Facebook

