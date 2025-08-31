Entre Ríos no participará en los Juegos Evita nacionales: «Es más una cuestión de orgullo que económica», dice una docente

La comunicación la recibieron en la reunión técnica que se realizó en Concordia, luego de que este jueves y viernes se lleven a cabo los juegos Entrerrianos (ex¬-Evita).
“Tenemos grandes exponentes en el deporte entrerriano. Siempre estamos primeros, segundos, terceros, junto con Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba”, se lamenta Barboza en conversación con El Entre Ríos.
“Dijeron que no hay presupuesto”, cuenta al ser consultada por los argumentos. Sin embargo, ante la propuesta de llevarlos con aportes de las federaciones o las propias familias “como con cualquier otra copa”, la respuesta fue de todas formas “negativa”.
“Pedimos que se nos permita participar”
A través de sus redes sociales, la docente mostró su malestar: “Como atletas, entrenadores y apasionados del atletismo, pedimos que se nos permita participar. Creemos que esta decisión es más una cuestión de orgullo que económica. La ausencia de Entre Ríos en los Juegos Evita es un golpe para el deporte social, que ha sido una plataforma para que grandes atletas hayan surgido y se hayan destacado en sus respectivas disciplinas”.
“Son más que una competencia deportiva; son un espacio que alienta a los chicos a entrenar, a superarse y a desarrollar valores importantes como el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia. La no participación en este torneo es un retroceso para el deporte social y para la sociedad en general”.
“Esperamos que los políticos de turno reconsideren esta decisión y le den al deporte social el valor que merece”, concluye.