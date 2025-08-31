Entre Ríos no participará en los Juegos Evita nacionales: «Es más una cuestión de orgullo que económica», dice una docente

Rosalba Barboza es profesora de Educación Física de la ciudad de Colón, integra la Escuela Municipal de Atletismo, y este sábado dio a conocer la decisión del gobierno provincial de que Entre Ríos no sea parte de las finales nacionales de los Juegos Evita 2025, que se disputarán del 29 de septiembre al 4 de octubre en Mar del Plata.

La comunicación la recibieron en la reunión técnica que se realizó en Concordia, luego de que este jueves y viernes se lleven a cabo los juegos Entrerrianos (ex¬-Evita).

“Tenemos grandes exponentes en el deporte entrerriano. Siempre estamos primeros, segundos, terceros, junto con Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba”, se lamenta Barboza en conversación con El Entre Ríos.

“Dijeron que no hay presupuesto”, cuenta al ser consultada por los argumentos. Sin embargo, ante la propuesta de llevarlos con aportes de las federaciones o las propias familias “como con cualquier otra copa”, la respuesta fue de todas formas “negativa”.