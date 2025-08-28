Concepción del Uruguay: Detenido tras amenazar con arma blanca a una joven y robarle el celular

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 35 años fue detenido hoy al mediodía en la calle Yapeyú, luego de robar el teléfono celular a una mujer y amenazarla con un cuchillo. El hecho se produjo en flagrancia y gracias a la rápida intervención de un transeúnte que auxilió a la víctima.

El incidente ocurrió a las 14:00 hs, cuando una mujer de 23 años regresaba a su domicilio por la calle Estrada. En ese momento, fue interceptada por un sujeto que, desde atrás, le arrebató el teléfono que llevaba en la mano. El agresor la amenazó con un cuchillo tipo serrucho, pero la joven, a pesar de la situación, lo tomó de la ropa y comenzó a gritar pidiendo ayuda.

Un empleado de la construcción que trabajaba en la zona escuchó los gritos y acudió en auxilio de la víctima. El hombre logró detener al ladrón en la calle Yapeyú, a pocos metros de donde se había producido el robo.

El delincuente fue identificado como un hombre de 35 años. Se dio intervención a personal de la policía Científica y de Investigaciones. El ladrón fue trasladado a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía.

