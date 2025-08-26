Las becas provinciales se abonarán con aumentos esta semana: los detalles

El Instituto Becario de Entre Ríos dispuso aumentos en las becas que benefician a 16.000 estudiantes. Según supo Elonce, las secundarias pasan a $37.000, terciarias a $52.000 y universitarias a $80.000.
El Instituto Becario de Entre Ríos dispuso una nueva actualización en los montos de las becas educativas que alcanza a casi 16.000 estudiantes de la provincia.
Al respecto, el director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, comunicó a Elonce que las becas secundarias pasan de 6.500 pesos en diciembre de 2023 a 37.000 pesos en la actualidad; las terciarias se incrementan de 10.500 a 52.000 pesos; y las universitarias de 13.000 a 80.000 pesos. El funcionario destacó que los aumentos representan entre un 400% y un 500% respecto al inicio de la gestión, superando la inflación acumulada de 220 puntos.
“Hoy una beca universitaria alcanza los 80.000 pesos mensuales, cuando hace pocos meses estaba en 13.000. Esto significa un acompañamiento concreto del Estado provincial en la trayectoria educativa de los estudiantes entrerrianos”, expresó Berdiñas.
Los incrementos comenzarán a acreditarse entre hoy y mañana en las cuentas de los beneficiarios. A partir de septiembre, los estudiantes cobrarán los nuevos montos de manera íntegra según el cronograma de pagos.
Además, Berdiñas resaltó la continuidad del programa Puente al Trabajo, que vincula a estudiantes avanzados con empresas privadas a través de pasantías rentadas. Los primeros seis meses el Instituto Becario cubre la totalidad de la beca de 325.000 pesos, mientras que en el segundo semestre los pagos se comparten con las firmas participantes. Desde el inicio de la gestión, 19 jóvenes que accedieron a este programa lograron quedar en puestos registrados en las mismas empresas. Elonce