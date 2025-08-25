Turismo Carretera: Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Agustín Canapino se impuso en un final vibrante. Mariano Werner, sufrió y se metió en los playoff con el último suspiro, por solo tres puntos de diferencia.

Agustín Canapino logró una electrizante victoria por la 10ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport se llevó el triunfo, el segundo para él este año. Mariano Werner sufrió hasta el final y con el quinto lugar alcanzado le permitió meterse dentro de los 12 primeros del torneo, que pelearán por la Copa de Oro. El podio lo completaron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry), quien resultó vencedor de la Etapa Regular.

Elio Craparo (Dodge Challenger) superó a Mariano Werner (Ford Mustang) en la largada y le hizo una luz rápidamente. Cabe recordar que el Zorro de Paraná acusó alta temperatura de aceite tanto en la clasificación como en la serie. Con el entrerriano sin el potencial para pelear por la victoria, la siguiente batalla se dio por el segundo lugar entre Werner, Canapino y Christian Ledesma. Finalmente en la novena vuelta, el Titán se aseguró el segundo lugar y Ledesma hizo lo propio en la 12ª, quedando Werner en el cuarto puesto.

A partir de ahí comenzó la persecución a Craparo, a quien comenzó a hostigar a partir del 14° giro. Sin embargo, el de Chacabuco se hizo ancho y el arrecifeño no encontró el hueco. En la vuelta 21° salió el auto de seguridad, producto de un despiste de Gastón Ferrante (Toyota Camry), y Caprabo eligió largar por el lado izquierdo de la pista, algo que no rindió sus frutos porque Canapino lo superó y se aseguró el triunfo.

Craparo fue gran protagonista de la carrera, pero en la última vuelta se despistó y golpeó su auto contra la barrera de neumáticos de la curva 1. Este hecho le permitió a Ledesma heredar el segundo puesto, mientras que Agrelo escaló hasta el tercero después de haber largado sexto.

La palabra de Agustín Canapino

“Fue un fin de semana soñado. Le agradezco al equipo por el gran trabajo que hacen. Gracias, por supuesto, que tienen un gran valor en esta victoria. Pude ver que la pista se fue engomando, entonces largar por el interno en el relanzamiento no me asustaba. Ahora se viene lo más difícil, que es pelear el campeonato. Hay pilotos muy buenos, pero vamos a dar de qué hablar”, señaló el ganador de la prueba.

Werner con un auto que se caía en su potencial, cayó al quinto lugar sobre Juan Martín Trucco y en la vuelta final debió defender el quinto lugar sobre Germán Todino para entrar en el selecto grupo de los 12.

Valentín Aguirre, Otto Fritzler, Mauricio Lambiris y Marcos Landa completaron los 10 primeros puestos. Meritoria tarea de Agustín Martínez, que en su regreso a la categoría llegó 12°. Lamentablemente, Nicolás Bonelli abandonó cuando se estaba metiendo entre los 12 para ingresar a la Copa de Oro.

Mariano Werner está en los playoff

De esta manera, los pilotos que pelearán por el título serán: Marcelo Agrelo (Toyota Camry), Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Julián Santero (Ford Mustang), Germán Todino (Ford Mustang), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), Otto Fritzler (Toyota Camry), Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), Mariano Werner (Ford Mustang) y Jeremías Olmedo (Ford Mustang).

Justamente, Werner está en los playoff con lo justo ya que sumó 178 contra los 176 de Olmedo que quedó 12°, mientras que por solo un punto Matías Rossi (175) se quedó afuera.

La Copa de Oro del Turismo Carretera comenzará en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, el 13 y 14 de septiembre.

