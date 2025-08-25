Firman un convenio Codesal y bancos regionales para promover beneficios para la comunidad

La firma del acuerdo se llevó a cabo en las oficinas de Codesal y contó con la participación de Eduardo Cristina, presidente de la corporación, junto a Germán Praic, encargado de la sucursal de estas entidades bancarias.

En este marco, el acuerdo no solo generará beneficios directos para los usuarios, sino que también contribuirá a una mejor dinámica de la economía local.

A través de este entendimiento, se avanzará en la generación de propuestas que permitan a los usuarios acceder a promociones, descuentos y opciones de financiación mediante las tarjetas de crédito de ambas entidades, brindando herramientas que acompañen la actividad económica y potencien su crecimiento

De esta manera, Codesal ratifica su compromiso de trabajar de manera conjunta en la construcción de alianzas que promuevan el desarrollo sostenible, fortalezcan el entramado social y amplíen los beneficios para la comunidad.