Un joven resultó gravemente herido tras choque entre una moto y un tren en San Salvador

Un impactante accidente de tren con motocicleta ocurrió en la noche del 23 de agosto en San Salvador, cuando colisionó con un tren de la empresa Trenes Argentinos. El hecho dejó como saldo un joven de 18 años con una lesión grave en su brazo derecho.
Un impactante accidente de tren con motocicleta ocurrió en la noche del 23 de agosto en San Salvador, cuando colisionó con un tren de la empresa Trenes Argentinos. El hecho dejó como saldo un joven de 18 años con una lesión grave en su brazo derecho, mientras que su acompañante de 17 años resultó con heridas menores. Ambos fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica.
El siniestro se produjo a las 20:00 horas en Avenida Entre Ríos, cuando la motocicleta impactó contra el tren. El conductor, un joven de 18 años, sufrió una grave lesión en su brazo derecho y fue asistido por personal médico del hospital local. Posteriormente, fue derivado de urgencia al Hospital Masvernat de Concordia para su tratamiento. Su acompañante, una joven de 17 años, recibió atención en el mismo hospital local, siendo dada de alta a los pocos minutos debido a que sus heridas no revestían gravedad.
Personal de la Policía se trasladó rápidamente al lugar del accidente y, con conocimiento de la Fiscalía en turno, comenzaron con las tareas investigativas correspondientes. Las autoridades de la Jefatura Departamental San Salvador también estuvieron presentes en el lugar del hecho. Según las primeras versiones, la moto impactó entre el segundo y cuarto vagón del tren, en el lado izquierdo de la formación. El conductor de la locomotora de la empresa «Trenes Argentinos» informó el hecho al Comando Radioeléctrico de San Salvador, lo que dio inicio al protocolo de emergencia.
Investigación en curso para determinar las causas del accidente
El accidente de tren con motocicleta en San Salvador generó gran preocupación en la comunidad local, ya que el impacto fue de considerable magnitud. Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para determinar las causas que originaron el accidente.
En estos momentos, se realizan las tareas de rigor para esclarecer cómo ocurrió el siniestro, si hubo algún factor externo o si fue producto de un error humano o de las condiciones del camino. Elonce