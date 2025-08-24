Israel comenzará a comprar nuez pecán sin cáscara en la Argentina

La medida beneficia de manera directa a los pecaneros entrerrianos, los principales productores en el ámbito nacional.

El servicio sanitario israelí concretó un análisis de riesgo de plagas, basado en la información proporcionada por experto del organismo argentino, el Senasa, sobre la situación fitosanitaria del producto y su procesamiento en Argentina. De esta manera, a partir de agosto de este año, Israel autoriza la importación del fruto seco para consumo humano desde nuestro país.

Asimismo, la información necesaria para el proceso de certificación fitosanitaria ya se encuentra registrada en la plataforma CERT-POV del organismo sanitario nacional, lo que permitirá agilizar los trámites de exportación.

En 2024 el Senasa certificó la exportación de 611,75 toneladas de nuez pecán sin cáscara. Los principales destinos son: Estados Unidos (125 tn), Países Bajos (70 tn), Bielorrusia (66 tn), Federación Rusa (55 tn) y Turquía (51 tn).