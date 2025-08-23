Tiempo en Entre Ríos: el fin de semana comenzará muy frío con mínimas de 6°

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este sábado 23 de agosto se presentará con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos pero con un marcado descenso de temperaturas, en ese marco las máximas no superarán los 15 grados.

El viento sur se hará sentir este viernes de tarde y noche. De acuerdo a las previsiones, este domingo será el día más helado, con mínimas de entre 3 y 4 grados.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 15 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados. Allí también se prevé una mañana parcialmente nublada con cielo despejado por la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 15 grados. En estas localidades, se esperan condiciones similares con algunas nubes durante las primeras horas del sábado y despejado el resto del día.