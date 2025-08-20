Colón: Frustran contrabando de mercadería ilegal valuada en 28 millones de pesos

Según pudo saber Génesis24, Personal de la Prefectura Naval Argentina decomisó un cargamento de mercadería de origen ilegal, cuyo valor total supera los 28 millones de pesos, en un operativo realizado en la localidad de Colón, Entre Ríos.

El operativo se inició como resultado de tareas de investigación desarrolladas por efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Fuerza, por el posible paso de mercadería por una zona no habilitada.

Como resultado, se interceptó a una embarcación que inició su navegación desde la costa argentina hacia la uruguaya, con dos hombres a bordo quienes trasladaban treinta y dos bultoscerrados.

Tras aprehender a los tripulantes, se comprobó que transportaban un cargamento 200 cartones de cigarrillos, productos de uso veterinario, equipamiento deportivo para equinos, y prendas de vestir sin declarar. Además, se secuestró la embarcación, arrojando un aforo total que supera los 28 millones de pesos.

Intervino en el caso el Juzgado Federal de 1° Instancia de Concepción del Uruguay a cargo del Juez Subrogante Dr. Hernán Viri.

Comparte esto: Twitter

Facebook

