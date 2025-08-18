Impulsan la inclusión a través del deporte adaptado en las escuelas

En el marco del programa Escuela y Comunidad, la Dirección de Deporte Adaptado de la Secretaría de Deportes, que encabeza Sebastián Uranga, desarrolló un taller de sensibilización en la Escuela Virgen de la Medalla Milagrosa de Paraná, destinado a derribar barreras y fomentar la inclusión plena en el ámbito educativo.

Bajo el lema Cambiando la perspectiva, la propuesta estuvo dirigida a estudiantes de sexto año, docentes y autoridades del establecimiento, con la finalidad de visibilizar el deporte como herramienta de desarrollo personal, integración y participación plena de las personas con discapacidad.

La capacitación fue coordinada por la agente y licenciada Silvina García y contó con la participación de la directora de la institución, Roxana Villagra, así como con el acompañamiento del profesor Manuel Samberro, a quien se le reconoció su compromiso y convocatoria para concretar la jornada.

Durante el encuentro, se desarrollaron actividades participativas y espacios de reflexión orientados a fortalecer valores como el respeto, la empatía y la solidaridad, transmitiendo un mensaje claro en el cual se destacó que la inclusión es posible y necesaria.