Fue «hackeado» el portal web del Consejo General de Educación

Tras detectarse un acceso no autorizado que alteró la portada del sitio, equipos técnicos de la Dirección de Informática de la Secretaría de Modernización y del CGE trabajan de manera conjunta para restablecer el servicio a la brevedad.

Las bases de datos del organismo se mantuvieron seguras en todo momento y las verificaciones realizadas confirman que no se comprometieron datos personales ni información sensible.

Desde el Gobierno de Entre Ríos se agradece la comprensión y se reitera su compromiso con la protección de los sistemas de información del Estado. Se informará una nueva actualización cuando el servicio quede totalmente restablecido.