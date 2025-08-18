Concepción del Uruguay: Confuso incidente en zona del ex Fapu dejó una persona lesionada y tres demorados

Según pudo saber Génesis24, una persona fue ingresada en el Hospital Justo José de Urquiza con una lesión en una de sus manos, luego de un incidente ocurrido en el barrio Ex FAPU.

Por el momento, en el lugar se encuentra trabajando personal de Policía Científica y Div. Investigaciones para determinar el origen de la lesión, sin poder confirmar por el momento si fue causada por un arma de fuego.

En el marco del hecho, tres personas mayores de edad han sido demoradas por las autoridades. La medida se tomó con el objetivo de esclarecer los sucesos y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Personal policial está trabajando en el caso y se espera que en las próximas horas se tenga más información para confirmar las circunstancias de lo acontecido.

Comparte esto: Twitter

Facebook

