Motociclista sufrió grave traumatismo de cráneo tras fuerte vuelco en ruta 18

Un motociclista sufrió un grave siniestro vial este sábado a la noche en la ruta nacional N°18, a la altura del kilómetro 142.

El conductor de una Honda XR250, que circulaba en sentido este-oeste, perdió el control y sufrió un vuelco. Tras el vuelco, quedó tendido sobre la cinta asfáltica, sin conocimiento.

El conductor fue trasladado de inmediato al hospital local para recibir atención médica, donde se informó que presenta lesiones de carácter graves: traumatismo grave de cráneo con pérdida de conocimiento, por lo cual fue trasladado a la ciudad de Concordia, indicó Ahora.

Intervinieron en el lugar personal de la Comisaría Primera, el Puesto de Seguridad Vial de Villaguay y la División Policía Científica.