Fentanilo contaminado: ya investigan 76 muertes en el país

Mientras que en el ámbito sanitario todavía continúa la reticencia a hablar sobre el uso de los lotes de fentanilo contaminado bajo investigación, el juez federal a cargo de la causa radicada en La Plata dijo este fin de semana que serían 76 las muertes en centros del país asociadas con la administración de ese fármaco en las unidades de terapia intensiva y cuidados críticos.

Hasta la semana pasada, no se habían modificado las cifras documentadas por el Ministerio de Salud de la Nación a través del sistema de vigilancia epidemiológica al que las jurisdicciones deben declarar los casos, sean mortales o no. Esos datos, actualizados la semana pasada, daban cuenta de que en el país son 67 los casos de infección por exposición a medicamento contaminado, 48 de los cuales fallecieron.

En paralelo, el Juzgado Federal N°3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak y los familiares de pacientes que murieron coincidían al hablar de 54 casos mortales. Hoy, fue el propio magistrado el que en una entrevista radial elevó a 76 el número de decesos investigados. Esa diferencia, en palabras de Kreplak, es por la reciente “identificación de víctimas que no habían sido reportadas al sistema sanitario” por un lado y, por el otro, a la ubicación de “la totalidad de las ampollas de fentanilo contaminado”.

El magistrado dijo, además, que se habían administrado unas 45.000 ampollas de uno de los lotes contaminados, de acuerdo con la confirmación de los análisis realizados por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán. Kreplak señaló al respecto en diálogo con Radio con Vos que esa comprobación alcanzó a dos lotes.

“Uno fue de alta circulación y fue ampliamente aplicado”, indicó el juez. Ahí fue cuando expresó que hay “aproximadamente 45.000 ampollas aplicadas de ese lote, frente a ninguna del otro porque recién había salido a la calle”. Negó, además, que haya dosis de los lotes contaminados que estén en uso o circulación.

La Nación