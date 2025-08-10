Identificaron al motociclista que falleció en un accidente en ruta entrerriana: «Era un gran compañero»

Se produjo un trágico accidente en la ruta 38 en horas de la noche del sábado que se cobró la vida de un motociclista de 39 años, que colisionó con dos ciclistas que, afortunadamente, están fuera de peligro tras ser dados de alta este domingo.

El hecho tuvo lugar a las 20:25 horas, a escasos 100 metros de la calle Las Calaveras. Por causas que tratan de esclarecerse, una moto Honda XLR, que iba en sentido sur-norte e impactó contra dos ciclistas.

Tras el choque, los ciclistas —ambos mayores de edad y domiciliados también en San Salvador— fueron trasladados al hospital local con lesiones cuya gravedad no fue precisada oficialmente. El motociclista, en tanto, perdió la vida en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas.

La identidad de la víctima y la despedida en las redes sociales

Según pudo conocer este medio, la víctima de 39 años, oriundo de San Salvador, es Ricardo Rodríguez, apodado como “Riki” y muy conocido en el ambiente del deporte.

De hecho, la Liga de Veteranos de San Salvador emitió un mensaje de despedida por su lamentable pérdida: “Este sábado nuestro fútbol se volvió a vestir de luto hoy tenemos que despedir a Ricardo Rodríguez (Riki) como todo lo conocíamos”.

A su vez, agregaron: “Una gran persona, un gran compañero. Queremos hacer llegar nuestras condolencias y acompañar en este difícil momento a amigos y sobre todo a la familia en este inmenso dolor. Descansa en Paz Ricardo”.

Además, en otros medios locales lo despidieron con mucha congoja: “Que brille una luz en su camino amigo Riki. Condolencias a su familia”.

El otro accidente, aún sin identidad confirmada

Por otra parte, desde la Jefatura Departamental de San Salvador se continúa sin poder confirmar cuál es la identidad del niño de 10 años que murió este domingo pasadas las 11 de la mañana en la Ruta Nacional Nº18, cuando fue atropellado por un Renault Logan que era manejado por un conductor de 69 años. (Elonce)