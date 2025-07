Oliva: «El problema del PJ es no encontrar que el votante nos elija como opción contra el oficialismo»

El senador provincial Martín Oliva (PJ-Uruguay) analizó el contexto político y la realidad del peronismo tras las últimas medidas del gobierno nacional, como las modificaciones en el INTA y el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Oliva planteó que “la provincia tiene varias estaciones de INTI y de INTA, que son vitales para la producción y para mejorar la cadena de valor de las actividades en todo el país; y con respecto a las rutas, la provincia esta atravesada por una enorme cantidad y mi Departamento, junto con los demás dela costa del río Uruguay, desde que se hicieron las obras de la Autovía Artigas en 2006, es de un tránsito enorme y cambió la visión de la ciudad, del turismo y demás. Desde la producción y desde el turismo lo que significan estas dos medidas, nos muestran que son decisiones totalmente desacertadas”.

“Se puede plantear que hay que eficientizar la Universidad, la salud, y otras cosas, pero nunca prescindir, porque mientras tanto ocurren muchas cosas que ponen en riesgo a la gente. Son medidas que no vamos a acompañar y eso es lo que se va a dirimir también en las próximas elecciones”, apuntó.

Consultado por la situación interna del peronismo tras la separación del bloque en el Senado, sostuvo que “el problema del bloque, si bien puede ser interno, es también un problema para la democracia porque no se va a discutir más como había que discutir ciertos temas porque nosotros teníamos la sana y responsable mayoría que hacía que se debata todo. Esperamos que eso no se pierda y la democracia entrerriana debería ser la que mire siempre con buenos ojos que este bloque sea así o que podamos hacer un interbloque con (Gladys) Domínguez, porque de esa manera se van a discutir temas sensibles como los que vienen que pueden ser el previsional, el laboral o la reforma de la Constitución”.

“Si bien es un problema que atañe a nuestro bloque también nos ocupa a todos los que hacemos política, y después le va a ocupar al entrerriano y a la entrerriana, para que haya nivel de discusión, para que haya debate y no sea sólo levantar la mano y aprobar. Nosotros vamos a tratar –al menos yo lo voy a hacer- de hacer todo lo posible para tener un interbloque para determinados temas, para poder discutir y que cuando venga un proyecto sea discutible y no saber que hay una mayoría que va a levantar la mano sin discutir”, definió.

Como ejemplo, mencionó que “en la Cámara de Senadores ingresaron un montón de proyectos de ley que salieron mucho mejor elaborados por la discusión que había, como fueron la creación del Ente de Turismo o la reforma electoral. Si logramos que se siga debatiendo y discutiendo en los bloques va a ser mejor”.

Por otra parte, en relación con la situación del partido en general indicó: “Tenemos que tener las PASO y todos tenemos que ser guardianes de que no se vayan a sacar las PASO de nuestra provincia, porque es posible que ingrese algún proyecto en ese sentido. De cara al futuro, como habrá PASO van a competir las distintas fuerzas que tenga el peronismo y va a salir alguien más votado que van a ser nuestros candidatos a gobernador o gobernadora, según cómo se arme la fórmula, y esos serán quienes conduzcan al peronismo por lo menos en este periodo del 2027. Y si hacemos bien las cosas, probablemente recuperemos la provincia. En ese proyecto yo quiero estar. Pero si nos quitan las PASO en la provincia el año que viene, por no tener cómo frenar una ley, va a pasar lo mismo que ahora. El justicialismo se va a organizar mediante las PASO de cara al 2027 y va a llegar muy fortalecido, y creo que todos vamos a contribuir a eso”.

En cuanto al creciente enojo de la ciudadanía con el gobierno nacional, evaluó que “se ve un enorme malestar, pero creo que no está la opción adonde mira la gente para decir que con el voto va a mandar un mensaje acompañando a… entonces, el problema como justicialismo, u otro espacio político, es no encontrar que el votante nos elija como la opción para expresarse contra el oficialismo”.

En ese sentido, también se refirió a la falta de un dirigente que exprese la bronca de la gente, Oliva admitió: “Respeto a (Guillermo) Michel, no he tenido oportunidad de sentar a hablar de política con él nunca, porque cuando él iba a Uruguay no quería hablar conmigo. Pero yo expresé vehementemente mis posiciones, en mis redes sociales estuve escribiendo muchas cosas duras, y he marcado claramente una posición diferente en todos los puntos que había que marcarla. En la provincia está saliendo el malestar, pero yo hago encuestas y focus group varias veces por año, y las imágenes siguen siendo altas y las aceptaciones de las gestiones también. Y también hay apatía en la gente para responder las encuestas; no creo que superemos más del 50 o 55% de la gente que va a ir a votar en octubre en la provincia de Entre Ríos”.

Consideró que “en esta campaña nadie me convocó para participar, pero lo primero que yo diría es que eduquemos de la forma en que se va a votar. Hay que entender que se va a votar de otra manera y hay que capacitar y contarle a la gente cómo se va a votar, cómo es la boleta, qué tamaño tiene, cómo se va a elegir, la cara de quién va a estar, etc. Hay que tratar con esto que haya mayor participación”.

Análisis