A pedido del Central, los bancos privados eliminan comisiones por transferencias de dólares desde el exterior

El Banco Central de la República Argentina logró que los bancos privados más grandes del país adoptaran medidas para reducir las comisiones que cobran por recibir transferencias desde el exterior.

Entre las entidades que anunciaron estos recortes se destaca el Banco Macro, que ha sido el más agresivo al eliminar por completo las comisiones en las transferencias internacionales. «Quienes reciban dólares en sus cuentas no pagarán ningún tipo de comisión. Cada dólar que llega queda en la cuenta», señaló la entidad en un comunicado.

El objetivo de estas modificaciones es, en parte, incentivar a los argentinos a recibir pagos desde el exterior de manera más formal y sin la carga de costos adicionales. Esta medida tiene un doble propósito: aumentar los depósitos en dólares en el sistema financiero y disminuir la fuga de capitales hacia el mercado informal o el dólar blue. Esta iniciativa, que comenzó con el Banco Macro, se ha ido extendiendo a otras entidades bancarias.

Recortes escalonados en otras entidades

Además del Banco Macro, otros bancos también implementaron recortes en las comisiones para transferencias de dólares provenientes del exterior. Uno de ellos fue el Banco Galicia, que desde finales de junio anunció una reducción escalonada en las tarifas que cobra por recibir transferencias internacionales. Sin embargo, el Galicia optó por mantener un esquema de condiciones fijas, con comisiones que varían desde los US$ 5 hasta los US$ 25, dependiendo del monto de la transferencia.

En este sentido, el Banco Galicia aplicó una rebaja del 50% en las comisiones por transferencias menores a US$ 250, pasando de US$ 10 a US$ 5. Además, las comisiones para montos de hasta US$ 500 se redujeron a un tercio, y para giros de hasta US$ 1.000, la baja fue del 50%. Para los montos más altos, la comisión se mantiene en 0,125% del total, aunque la entidad anticipó un ajuste a 0,2% a partir de septiembre próximo.

Por su parte, el Banco Santander también adoptó medidas similares, ajustando sus comisiones para hacer que las operaciones internacionales sean más accesibles. Según señalaron desde la entidad, estos cambios responden a un ajuste en los procesos que han hecho al sistema más eficiente y menos costoso. «El 80% de las operaciones de la economía del conocimiento se concentra en montos de hasta US$ 3.000. Por esas operaciones, antes pagabas 60 dólares de comisión. Hoy pagás US$ 6», detallaron desde el banco.

Los efectos en los trabajadores y la competencia bancaria

Este cambio de política tiene un impacto directo en los trabajadores argentinos que exportan sus servicios al exterior. En concreto, se estima que medio millón de personas que realizan trabajos internacionales podrían verse beneficiados por esta reducción de costos. «Esta medida podría beneficiar a medio millón de trabajadores que exportan sus servicios al exterior», indicó una fuente cercana al sector. Hasta ahora, muchos de estos trabajadores se veían obligados a «hacer malabares» para cobrar por sus trabajos sin pasar por los bancos debido a los costos elevados de las comisiones.

La iniciativa también está diseñada para facilitar que los exportadores puedan liquidar hasta US$ 36.000 al año, lo que equivale a un salario mensual de no más de US$ 3.000. De esta forma, el Gobierno busca evitar que el capital destinado al mercado formal termine en el mercado paralelo del dólar, que cuesta significativamente más que el tipo de cambio oficial.

Sin embargo, una voz del sistema financiero advirtió en off the record que estos anuncios tienen como objetivo mostrar «buena voluntad» al Gobierno. Además, se anticipó que los bancos tradicionales podrían verse en una posición más competitiva ante la eventual llegada de nuevos jugadores al mercado de pagos internacionales, como Mercado Pago o Revolut, quienes tienen una fortaleza creciente en el negocio de los pagos transfronterizos.