“Y el Gobierno creo que lo que no entiende es que cuando se termine la gente como vos, como yo, que aporta plata acá, que paga impuestos, que genera puestos de trabajo, que genera tráfico de guita legal, ¿sí? Porque yo compro un insumo, en 10, lo vendo en 11 y me tengo que quedar con un peso. Pero si de ese peso que me quedo me cobran el 1,2% del Impuesto al Cheque, del día que compro, Ganancias, IVA, impuesto a esto, impuesto a lo otro, ¿cuánto me queda a mi? Y encima tengo que estar diciendo cómo carajo hice para generar plata. Porque el banco me aprieta y me dice: “¿Pero vos cómo es que de monotributista pasaste a inscripto? ¿Y cómo hiciste para cobrar…?”. No, hay algo que está mal acá, gente”, dijo el hombre, de quien aún no se reveló la identidad ni tampoco se sabe si vive en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires.