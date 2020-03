Maslein aseguró que el nuevo certificado es para Capital Federal y provincia de Buenos Aires. En Entre Ríos se sigue solicitando la constancia emitida por empleadores y/o certificados médicos, según sea el caso.

«Recibimos cantidad de consultas de personas que intentaron ingresar al sistema nacional para poder contar con la documentación para circular porque están exceptuados del decreto presidencial», reconoció el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein.

Fue en ese sentido que aclaró que el nuevo Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC) «es una medida para Capital Federal y provincia de Buenos Aires».

«Nosotros seguimos trabajando con la constancia que emitieron empleadores a sus trabajadores y recibos de sueldos, o quien se traslade por razones de salud o a visitar a algún familiar que se encuentre en una situación delicada en un centro asistencial, llevan su historia clínica o su constancia medica», explicó Maslein. «Y el personal policial chequea los números de referencia que figuran en los permisos para acreditar la situación», acotó al respecto.

En la oportunidad, el jefe de la Policía entrerriana aseguró que «continúan los controles en ciudades, rutas y siete puestos camineros limítrofes para controlar a quienes ingresan a la provincia».

«Es un grupo minúsculo el que no acata las directivas del personal policial, por eso, se desarrolló un sistema informativo para controlar a cada uno que se notifica por no cumplir con la cuarentena, por no volver a circular, o sin los permisos correspondientes», adelantó Maslein.

«Este fin de semana detectamos 80 reincidentes, por lo que tras la consulta a la Justicia Federal, se derivó en detenciones», sentenció. (Elonce)