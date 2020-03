Ante las afirmaciones del jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, refiriendo a que en Entre Ríos no se exigirá el Certificado Único Habilitante para Circular (CUHC), numerosos lectores nos consultaban sobre la incertidumbre que se generó tras las informaciones que, inevitablemente, quedaban cruzadas en cuanto a lo que se instaba a los ciudadanos debían hacer para garantizar su correcta presencia en la vía pública, en casos que así lo ameriten. Principalmente surgieron ciertas dudas respecto de cómo actuarían entonces las fuerzas federales en los controles, que en conjunto vienen trabajando con las provinciales, ya que estas responden a Nación, y más aún tratándose de una medida inherente al decreto presidencial de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Ante este hecho, Génesis24 consultó a fuentes oficiales de fuerzas federales sobre si acatan el mismo criterio que las provinciales, ante lo cual nos comentaban que siempre la idea es trabajar en conjunto bajo los mismos criterios (y normas), por lo cual efectivamente el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC) es de validez nacional y cualquier ciudadano argentino lo puede gestionar a través de la web. En ese sentido, desde Genesis24 también consultamos, tras los dichos de Maslein, sobre si los entrerrianos debemos o no gestionar dicho permiso, a lo cual nos referían que “se busca el mayor cumplimiento posible al decreto presidencial, por lo cual es recomendable que todo ciudadano que realmente necesite circular lo gestione”. En este sentido, efectivamente las fuerzas de seguridad siempre lo van a solicitar, no obstante, si se tienen algún otro documento que valide y justifique su presencia en la vía pública (aunque no sea precisamente el CUHC), también se lo tomará como valido.

Desde ya vale recordar la importancia de evitar todo tipo de circulación, excepto que sea de suma necesidad, porque más allá de estas flexibilidades para quienes realmente necesiten hacerlo, la verdadera manera de contrarrestar la problemática sanitaria que estamos viviendo, es cumpliendo con la cuarentena obligatoria, por lo cual la idea es llegar al próximo 12 de abril con los mejores resultados (cívicos y sanitarios) posibles, para poder así recomenzar la vida social y económica, con la mayor garantía en cuanto a salud pública.